Юрист Олег Бабич: Льготу по земельному налогу для участников боевых действий и Героев России и СССР нужно увеличить

В беседе с RT руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич прокомментировал инициативу депутата Госдумы Василия Власова по расширению льготы по земельному налогу для участников боевых действий и Героев России и СССР.
По мнению юриста, «участников боевых действий надо уравнять. Это правильная история», по объёмам предоставляемой льготы «нужно посмотреть статистику и, может быть, действительно нужно увеличить».
Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой расширить льготу по земельному налогу для участников боевых действий и Героев Российской Федерации и Советского Союза и в письме на имя министра труда и социальной защиты РФ
Антона Котякова просил рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации.
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