Аналитик Мильчакова дала прогноз по курсу валют на следующей неделе: 68—70 рублей за доллар и 74,5—76,5 рубля за евро

В беседе с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова сделала прогноз по курсу доллара и евро на следующую неделю.
По словам аналитика, в январе российский рубль укреплялся по отношению к мировым резервным валютам, курс в начале февраля будет зависеть от решения ФРС США по процентным ставкам, решение будет объявлено 1 февраля.
По мнению собеседницы RT, «аналитики прогнозируют повышение процентных ставок ФРС на меньшую величину, чем на прошлых заседаниях комитета по открытым рынкам», что «может способствовать ослаблению доллара по отношению к валютам других стран».
Наталья Мильчакова заключила, что на следующей неделе ожидаемый прогноз «по курсу доллара — 68—70 рублей за доллар, по курсу евро — 74,5—76,5 рубля за евро».
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