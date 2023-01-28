В Ленобласти задержали экс-чиновника, который скрылся от ДПС на Bentley

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28 января 2023, 14:12

Фото: Canva

Задержанным оказался вице-губернатор Петербурга, которого Путин раскритиковал за необоснованное завышение тарифов на ЖКУ в городе.

Выборгский городской суд арестовал на пять суток экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Козырева, который скрылся от инспекторов ДПС, когда те составляли на него протокол. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что на 160-м км автодороги А-181 («Скандинавия») наряд ДПС остановил для проверки машину Bentley Bentayga. Водитель был пьян, поэтому инспектор предложил ему для разбирательства пройти в служебный автомобиль.

Через пару минут мужчина под надуманным предлогом вышел из машины ДПС, а после сел в свое транспортное средство и на высокой скорости скрылся от инспекторов в сторону Выборга.

Его удалось найти только спустя пару часов на территории охотничьего хозяйства. При задержании мужчина оказал правоохранителям сопротивление, его пришлось заковать в наручники. Отмечается, что медики обнаружили в его крови 1,097 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя составили административные протоколы, суд назначил мужчине наказание в виде пяти суток административного ареста.

Отметим, что Козырев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга с сентября 2011 по февраль 2013-гогода. В отставку его отправили после критики со стороны президента РФ Владимира Путина.