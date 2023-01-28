Эксперт Костюк: в проявлении тяжелых форм депрессии играет важную роль наследственность

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28 января 2023, 07:53 Источник: Свободная Пресса

Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Наследственность играет определяющую роль в проявлении тяжелых форм депрессии у человека. Об этом рассказал главный врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н. А. Алексеева», профессор Георгий Костюк.

Согласно словам специалиста, которые приводит издание «Свободная Пресса», депрессия может проявляться у людей, родители которых сами страдали этим недугом, однако ученым до сих пор не удалось обнаружить ген данной болезни.

При этом Костюк отметил, что в настоящее время открыто много генов, которые ассоциируются с депрессией, поэтому можно говорить о полигенном характере возникновения заболевания.