Врач-диетолог Соломатина: картофель способствует укреплению сердечно-сосудистой системы

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28 января 2023, 07:27 Источник: Свободная Пресса

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Содержащийся в картофеле калий необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Согласно словам специалиста, которые приводит издание «Свободная Пресса», из сырого картофеля можно сделать маску для лица, положив срезанные кусочки на отекшие глаза. По мнению врача, отечность спадет из-за содержащегося в овоще калия, который также благотворно влияет на работу сердца.

Соломатина отметила, что помимо калия в картофеле есть еще фосфор и кальций, которые укрепляют кости и зубы.