Врач Козлова: ишемическая болезнь сердца является самой частой причиной остановки работы органа

Аргументы Недели → Общество 13+

28 января 2023, 06:29 Источник: Свободная Пресса

Jochen Tack / globallookpress.com

Людям с ишемической болезнью сердца стоит проявлять особую настороженность, потому что на этот недуг приходится 80% случаев остановки сердца. Об этом рассказала врач Ольга Козлова.

Согласно словам специалиста, которые приводит издание «Свободная Пресса», симптомами, указывающими на возможную остановку сердца, могут быть: учащение сердцебиения, чувство нехватки воздуха, головокружение, слабость в теле, дискомфорт и боль в области груди.

Как отметила Козлова, для предотвращения внезапной остановки сердца следует заниматься профилактикой, куда входит корректирование артериального давления, поддержание уровня сахара в крови, снижение массы тела, а также отказ от употребления алкоголя и курения.