Депутат Сипягин: жители новых регионов России должны получать точно такую же социальную поддержку, как и все остальные граждане

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28 января 2023, 00:37 Источник: Федеральное агентство новостей

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Жители новых регионов, присоединенных к Российской Федерации, должны иметь право получать и пользоваться теми же мерами социальной поддержки, как и все остальные граждане страны. Об этом во время беседы с редакцией Федерального агентства новостей рассказал депутат Государственной думы РФ Владимир Сипягин.

Комментируя новый законопроект федерального закона, который вступит в силу 1 марта 2023 года и будет устанавливать жителям присоединенных областей пенсии и социальные выплаты в соответствии с законодательством РФ, парламентарий отметил, что данная мера поддержки поможет людям новых российских территорий преодолеть сложную «материальную ситуацию».

Как добавил Сипягин, пребывающим в непростых условиях людям важно понимать, что они, на равных правах со всеми остальными жителями России, находятся под защитой государства.