Доктор Кондрахин: проявление метеочувствительности должно служить поводом обратится к врачу

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28 января 2023, 00:11 Источник: Федеральное агентство новостей

Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

При обнаружении метеозависимости надо выявить причины, которые влияют на проявление недуга, но прежде всего, обратится к врачу. Об этом во время беседы с Федеральным агентством новостей рассказал врач-терапевт кафедры фармакологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кардиолог, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Согласно словам специалиста, метеочувствительными могут быть и здоровые люди, однако проявляться у них это будет в легком дискомфорте, сонливости или общем упадке сил, в отличие от тех, у кого имеются хронические заболевания.

Как отметил Кондрахин, если человек имеет какую-либо патологию, то при присоединении к ней изменений атмосферного давления может наблюдаться серьезное ухудшение состояния здоровья. Поэтому, для предотвращения метеозависимости необходимо понять, какая именно болезнь «подтачивает организм».