На Колыме в школе обрушился потолок прямо во время урока

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27 января 2023, 20:54 Александр Крохмаль, Журналист

В только что открывшейся школе на Колыме едва не случилась трагедия. Прямо во время урока у третьеклассников начал сыпаться потолок. Все произошло слишком быстро. Дети не успели ничего толком понять. Фрагменты конструкции просто повалились вниз. К большому счастью, никто из учеников не пострадал. Только учителю, по словам отдельных источников из Олы, немного досталось, однако этому факту официального подтверждения нет.

Инцидент тут же попал в сеть и привлёк внимание местной прокуратуры. На место отправились сотрудники ведомства. По прибытии потолок уже был восстановлен, а следов повреждений не обнаружено. По предварительной информации, причиной сего инцидента стал человеческий фактор. Электрик производил замену ламп и слабо закрепил подвесы.

На данном этапе госведомство проводит с руководством школы и представителем подрядчика специальную проверку, насколько качественно были проведены строительные работы в учреждении. А в социальных сетях продолжается буря возмущения. Местные жители считают, что решать вопросы надо скорее, иначе в следующий раз нечто подобное может привести к катастрофе.