Латвию и Россию соединил Владимир Высоцкий

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27 января 2023, 21:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

25 января свое 85-летие отметил бы Владимир Семенович Высоцкий. В Москве к его юбилею приурочили мероприятия, посвященные жизни и творчеству поэта, артиста. Ему было всего 42 года, когда он ушел, видимо, в лучший мир... Но до сих пор творчество Владимира Высоцкого для многих, уже поколений, по-прежнему актуально.

Москва. Ваганьковское кладбище. Могила Владимира Семеновича утопает в цветах - розы, гвоздики, поминальные свечи. Кто-то оставил записку - "помним и любим". Почему через столько лет люди идут на его последнее пристанище? Да потому, что его песни, кино-театральные работы запали в душу, потому как пел он сердцем, да играл на разрыв аорты. Искренность - это то, что люди не забывают. Короткую жизнь отвел Бог Владимиру Семеновичу, но очень долгую память.

Рига. Январь. И в столице Латвии вспоминают Владимира Семеновича Высоцкого. Он же бывал в Риге - выступал в Рижском институте гражданской авиации, где сегодня находится Балтийская Академия. В 2010 году поклонники артиста создали центр-музей Владимира Семеновича Высоцкого. Но, есть мнение, что артистическая карьера Владимира Семеновича началась именно в Риге! Так утверждает глава музея в Риге, учитель истории Ольга Ногинова, которая не один раз встречалась с артистом и его супругой Мариной Влади, когда они бывали в Латвии. Ольга рассказывает латвийским журналистам, что первые гастроли Владимира Семеновича состоялись в Риге - было это в 1960 году, когда артист служил в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина!

А в 1965 году в Латвии, в небольшом местечке Айзкраукле снимали фильм "На завтрашней улице", где снимался Высоцкий, Крамаров, Абдулов.

Но и это еще не все! В 1966 году на Рижской киностудии снимали комедию "Последний жулик" с Олегом Поповым в главной роли, а музыку к фильму написал Микаэл Таривердиев, а вот в "роли поэта" выступил Владимир Высоцкий, с которым Рижская киностудия заключила договор! Не как с актером, а как с поэтом!

Но, пожалуй, самый известный его приезд в Латвию состоялся в 1975 году, когда он на Рижской киностудии записывал песни к фильму "Стрелы Робин Гуда". Но, к сожалению, в самый последний момент высшее руководство союза кинематографистов запретило "голос" Высоцкого в этой картине, и вместо Владимира Семеновича композитором назначили, именно назначили, Раймонда Паулса.

Известно, что Высоцкий любил Юрмалу - долго бродил по мягкому песку с Мариной Влади. О чем они говорили? Может, просто молчали...

Удивительно, но в рижском музее есть один интересный стенд - "Высоцкий глазами рижан" - там можно увидеть не только записи-признания в любви поэту, но и фотографии с различных латвийских мероприятий, приуроченных к памятным датам Владимира Семеновича, в которых принимали участие известные люди Латвии.

Вы только подумайте, Латвия стала недружественной страной для России, но есть человек, который соединяет русских и латышей, которые помнят, знают и почитают его - Владимира Семеновича Высоцкого!