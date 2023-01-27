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Директора спортшколы в Ялте задерживали при поддержке ОМОН

, 19:23 Источник: Аргументы недели-Крым

Директора спортшколы в Ялте задерживали при поддержке ОМОН

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Афера совершена при ремонте учебного заведения.

Следственным отделом по городу Ялта установлено, что между городской спортивной школой, расположенной в поселке Гаспра, в лице директора и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на проведение ремонта на указанном объекте.

Директор спортшколы, достоверно зная о фактах частичного невыполнения строительных работ, подписал акты об их приемке, после чего распорядился выплатить подрядчику денежные средства в полном объеме на сумму свыше 3,5 млн. рублей. Вместе с тем проведенная контрольно-счетной палатой ревизия выявила, что строительной фирме неправомерно выплачены бюджетные средства в размере более 1,8 млн. рублей. Установлено, что такую услугу директор спортшколы оказал за взятку в 350 тысяч рублей, которую индивидуальный предприниматель передал должностному лицу через посредника. 

Накануне все указанные лица были задержаны сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД России при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

В рамках следствия проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов уголовных дел. От подрядчика и посредника получены явки с повинной в совершенном преступлении.

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