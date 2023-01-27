«Скифское золото» Крыма бросят в корзину военного конфликта

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27 января 2023, 19:15 Источник: Аргументы недели-Крым

Сегодня в Нидерландах вынесут окончательное решение по судьбе коллекции, вывезенной с полуострова в 2013 году.

Верховный суд Нидерландов рассмотрит апелляционную жалобу на решение суда нижней инстанции, постановившего оставить коллекцию золотых украшений из крымских музеев в Украине. Коллекция была вывезена в декабре 2013 года из Крыма в Нидерланды на экспонирование в рамках двустороннего договора между Нидерландами и Украиной. После 2014 года крымские музеи предъявили требование о возврате принадлежащих им коллекций в их архивы, в чем, после многолетних разбирательств им было отказано.

Все эксперты сходятся в одной оценке – сегодня иностранный суд примет решение не в пользу России, исходя из политического и военного конфликта в Украине.