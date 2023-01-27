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Аргументы Недели → Общество 13+

«Скифское золото» Крыма бросят в корзину военного конфликта

, 19:15 Источник: Аргументы недели-Крым

«Скифское золото» Крыма бросят в корзину военного конфликта

Сегодня в Нидерландах вынесут окончательное решение по судьбе коллекции, вывезенной с полуострова в 2013 году.

Верховный суд Нидерландов рассмотрит апелляционную жалобу на решение суда нижней инстанции, постановившего оставить коллекцию золотых украшений из крымских музеев в Украине. Коллекция была вывезена в декабре 2013 года из Крыма в Нидерланды на экспонирование в рамках двустороннего договора между Нидерландами и Украиной. После 2014 года крымские музеи предъявили требование о возврате принадлежащих им коллекций в их архивы, в чем, после многолетних разбирательств им было отказано.

Все эксперты сходятся в одной оценке – сегодня иностранный суд примет решение не в пользу России, исходя из политического и военного конфликта в Украине.

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Общество

На Колыме в школе обрушился потолок прямо во время урока

В только что открывшейся школе на Колыме едва не случилась трагедия. Прямо во время урока у третьеклассников начал сыпаться потолок. Все произошло слишком быстро. Дети не успели ничего толком понять. Фрагменты конструкции просто повалились вниз. К большому счастью, никто из учеников не пострадал. Только учителю, по словам отдельных источников из Олы, немного досталось, однако этому факту официального подтверждения нет.