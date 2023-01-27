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Умер известный оператор Леван Пааташвили

, 19:02 , Журналист

Умер известный оператор Леван Пааташвили
Фото: Global Look Press

На 97-м году жизни умер оператор Леван Пааташвили, знакомый нам по фильмам «Сибириада» и «Бег».

«Народный артист Грузинской ССР, лауреат Государственной премии СССР, наш коллега, искренне любимый друг Леван Георгиевич Пааташвили покинул этот мир, - говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов РФ, - настоящий профессионал, талантливый кинооператор, чуткий, отзывчивый, умеющий сопереживать и помогать другим».

Пааташвили не стало 24 января. Причина его смерти пока не уточняется. В Союзе кинематографистов также добавили, что прощание с умершим состоится 27 января в 14 часов в ритуальном зале ЦКБ (Центральная клиническая больница Управления делами президента РФ).

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