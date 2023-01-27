В Петербурге в ближайшие дни не ожидается потепление – главный синоптик

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

27 января 2023, 17:52 Елена Соколова

Фото: canva.com

Колесов считает, что 28 января погода будет определяться барическим гребнем и повышенным давлением в атмосфере.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на предстоящие выходные 28 и 29 января.

Так, температуру определит барический гребень и повышенное атмосферное давление. Однако с уверенностью Колесов говорит о продолжении вернувшейся в Северную столицу зимы, хоть и продлится она недолго.

«Завтра вечером от Выборга к Санкт-Петербургу подойдет атмосферный фронт и принесет снег. В воскресенье попадаем под влияние обширного циклона расположенного севернее Ленинградской области, и начинается повышение температуры воздуха, которое к вечеру достигнет нуля градусов», – уточняет синоптик.

В начале следующей недели ожидается выход нового циклона с западного направления, а также большое количество снега с небольшой оттепелью до одного-двух градусов тепла.

Колесов добавил, что сейчас устойчивой зимней погоды в регионе не наблюдается. Также он прогнозирует постоянную оттепель в начале февраля.