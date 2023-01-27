Нутрициолог Катерина Падолка: Свёкла обладает мощными антиоксидантными свойствами, питательна, но употреблять ее следует не всем

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27 января 2023, 17:51 Источник: RT

В беседе с RT нутрициолог лаборатории «Гемотест» Катерина Падолка рассказала о свёкле: ее полезных свойствах и противопоказаниях.

По ее мнению, свёкла обладает мощными антиоксидантными свойствами, по питательной ценности превосходит любой другой овощ: «в 100 г свёклы содержится 9,5 г углеводов, 2,8 г клетчатки, 0,2 г жира и всего лишь 43 килокалории — на 88% она состоит из воды. Также корнеплод богат калием, марганцем, железом, витамином А, цинком и легкоусваиваемой формой фолиевой кислоты».



Специалист объяснила, что фолиевая кислота необходима для развития кровеносной и иммунной систем, играя ключевую роль в контроле повреждения кровеносных сосудов может «помочь в предотвращении сердечных заболеваний и инсульта», помогает предотвратить дефект нервной трубки плода, поэтому свёклу рекомендуется включать в рацион питания на этапе подготовки к беременности и во время неё».

Катерина Падолка уточнила, что «употреблять свёклу следует не всем. В овоще много оксалатов, которые могут привести к образованию камней в почках», если данное заболевание уже диагностировано, то лучше не употреблять свёклу совсем или употреблять не более двух раз в месяц.

Собеседница RT отмечает, что «для сохранения витамина С, который в большем количестве присутствует в овоще, свёклу рекомендуется есть в сыром виде», но можно также отваривать или запекать.



