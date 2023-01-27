В День всех влюбленных в Москве зарегистрируют брак больше 400 пар

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27 января 2023, 17:23 Источник: RT

14 февраля, в День всех влюбленных в Москве поженятся больше 400 пар. Об этом RT сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.



В пресс-службе уточнили, что зарегистрировать брак москвичи чаще предпочитают в праздники, в прошлом году самыми популярными для регистрации брака стали День семьи, любви и верности 8 июля и празднование начала весны Красная горка.

В этом году 14 февраля рабочий день, но, несмотря на это в Москве в День всех влюблённых супругами станут 400 пар влюбленных.

Церемонии бракосочетаний будут проходить во дворцах бракосочетания, в выездных локациях бутик-отеля «Богородское», гостинице «Националь», в парк-отеле «Даниловский», в «Якиманка Холл», на катке ВДНХ, где «торжественные церемонии на льду проходят только один раз в году — 14 февраля».

14 февраля 2022 года в Москве заключили брак 300 пар.





