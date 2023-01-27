На станции метро «Ладожская» хотят начать ремонтные работы с 4 марта

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

27 января 2023, 16:55 Елена Соколова

Фото: canva.com

Федеральная антимонопольная служба отклонила жалобу на конкурс, и теперь контракт на ремонт подпишут уже 7 февраля.

Ремонт станции «Ладожская» петербургского метро может начаться уже в начале весны. По предварительной информации, станцию закроют 4 марта. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комитета Санкт-Петербурга.

Ранее в ФАС поступила жалоба на конкурс на ремонт «Ладожской». Свою заявку на проведение работ подала всего одна компания — «Ленспецавтоматика», и это стало поводом недовольства и отправленной жалобы. В ФАС предоставленные данные посчитали несостоятельными и одобрили подписание контракта между компанией и городским метро.

В рамках капитального ремонта на станции должны привести в порядок вестибюль. В частности, там должны появиться новый пол, проёмы дверей и окна. Кроме того, планируется строительство специального входа для маломобильных граждан. Также будут отремонтированы фасады.