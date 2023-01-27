Бывшего начальника Нефтекамского межрайонного отдела СКР Вадима Саляхова арестовали за взятничество

В Уфе арестовали бывшего руководителя Нефтекамского межрайонного следственного отдела 38-летнего Вадима Саляхова. Мужчину обвинили в посредничестве во взяточничестве.
По версии следствия, он получал от своего знакомого 2 млн рублей «для передачи их в качестве взятки должностным лицам органов внутренних дел». Адвокат обвиняемого Рустэм Шарафутдинов комментировать ситуацию отказался, заявив, что подзащитный не давал для этого разрешения.
Саляхов работал в СК РФ с 2008 года. В 2016 он занял руководящий пост в Нефтекамском межрайонном следственном отделе, который в январе этого года возбудил против него уголовное дело.