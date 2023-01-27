Депутат Думы Гурулев объяснил проведением цифровизации требование работодателей к мужчинам принести на работу военные билеты

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27 января 2023, 16:47 Источник: Чита.Ру

Андрей Гурулев. Фото: Telegram/t.me/agurulev/

Депутат Госудмы от Забайкальского края Андрей Гурулев объяснил реализацией указа президента о цифровизации действия забайкальских работодателей, которые потребовали от работников-мужчин принести на работу военные билеты, паспорта и другие документы. Об этом пишет в пятницу издание «Чита.Ру».

По информации издания, обратившиеся в редакцию читатели связали требование работодателей с возможной мобилизацией. Получить официальные разъяснения военкома края журналистам пока не удалось, но их дал депутат Андрей Гурулев. По его словам, документы собирают с целью реализации недавнего указа президента Путина о цифровизации.

«В военкоматах все данные устарели. Они их обновляют, чтобы в цифру забить и иметь доступ в онлайн-режиме», - пояснил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию западных СМИ о предстоящем в России новом этапе мобилизации.