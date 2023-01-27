В Петербурге заработал ценовой калькулятор на медикаменты

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27 января 2023, 15:34 Елена Соколова

Фото: canva.com

На сервисе можно будет проверить стоимость жизненно важных лекарств. В случае завышения цен в какой-либо сети или точке петербуржцев просят отправлять жалобу.

Комитет по тарифам Северной столицы запустил ценовой калькулятор. Сервис позволяет увидеть оптовую и розничную стоимость жизненно необходимых препаратов и надбавки на них аптечных сетей. Пока сервис работает в тестовом режиме, сообщает пресс-служба Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

В ценовом калькуляторе можно увидеть максимальные цены на жизненно важные лекарства. Если в какой-либо аптеке цена превышает ту, что указана в калькуляторе, горожане могут отправить жалобу. Для этого нужно отправить Комитету по тарифам фотографию чека и упаковки производителя препарата.

При этом отмечается, что новый калькулятор может применяться исключительно к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам. Цены на остальные медикаменты складываются в рамках конкурентной среды на рынке медпрепаратов, их цены в калькуляторе не регулируются.