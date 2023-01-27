Захарова: США отправляет Украине вооружение, чтобы нанести России стратегическое поражение

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27 января 2023, 15:42 Источник: РИА Новости

Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Отправляя Украине танки Abrams, США стремятся продолжить эскалацию военных действий. Главная цель страны — это стратегическое поражение России, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ (МИД РФ) Мария Захарова.

По ее словам, США с помощью союзников намеренно хотят поразить РФ в этом конфликте. Страна использует для этого все рычаги, включая накачку Киева вооружением, блокировку переговоров с Россией, расправу с переговорщиками.

Захарова подчеркнула, что ради победы над РФ Штаты готовы пожертвовать Украиной и ее народом. При этом президенту страны Владимиру Зеленскому все равно на людей.