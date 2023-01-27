Врач-диетолог Нурия Дианова: Избегать переедания поможет сбалансированный рацион, овощи и небольшие порции еды

В интервью радио Sputnik врач-диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала о способах преодолеть вредную привычку переедать, употребляя избыточное количество пищи.
Врач отметила, что переедание обусловлено разнличными причинами, в том числе социальными, психологическими проблемами, семейными традициями, стрессом и посоветовала как решить эту проблему.
Эксперт считает, что переедание вызвано и отсутствием четкого режима питания, особенно у тех, кто работает, после работы вечером человек «заходит в магазин и видит слишком большое разнообразие еды, то может накупить процентов 50 того, что ему не нужно».
Нурия Дианова советует покупать любимые и доступные продукты. Во-вторых, надо понимать, что правильное питание - основа здоровья, «нельзя пропускать приемы пищи в угоду трудовым подвигам, иначе потом придется работать на аптеку».
В-третьих, еда не должна быть единственным удовольствием и возможно нужно «прорабатывать с психологом причины переедания и постепенно их разруливать».
По словам диетолога, избегать переедания поможет сбалансированный рацион и правило: половина тарелки должны занимать овощи, четверть – или макароны, или картофель, или крупы (то есть углеводы), четверть – белок (в том числе рыба, мясо).
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