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Депутат Шеремет: «Идея «Сталинграда» своевременна и нужна»

, 12:39

Депутат Шеремет: «Идея «Сталинграда» своевременна и нужна»
депутат Михаил Шеремет, сайт Госдумы

Депутат Госдумы от Крыма уверен, что личная патриотическая мобилизация сейчас важна наравне с другими подходами к победе.

Михаил Шеремет прокомментировал «Аргументам недели» предложение бывшего директора ФСБ Сергея Степашина переименовать Волгоград в Сталинград.  

«Это духоподъемная инициатива. И в тот момент истории нашей страны, когда мы в одиночку противостоим военной машине коллективного Запада, это уместно. Это напрямую связано со Сталинградской битвой, ставшей ключевым переломным сражением Великой Отечественной Войны, после которой уже никто на планете не сомневался в победе советских войск», - сказал Шеремет. По словам депутата, переименование по силе сопоставимо с внутренней патриотической мобилизацией россиян. 

Напомним – город Царицын именовали Сталинградом с 1925 по 1961 годы.

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