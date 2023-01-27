Музей Победы открывает выставку о Сталинградской битве «Шагнувшие в бессмертие»

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27 января 2023, 12:15 Источник: АГН «Москва»

В Музее Победы 31 января откроется выставка «Шагнувшие в бессмертие», посвященная победе Красной армии в Сталинградской битве, одному из важнейших и крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу музея.



В пресс-службе отметили, что выставка начнет работу к Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и посвящена Героям Советского Союза, бойцам и командирам Красной армии, участникам переломных сражений Великой Отечественной войны.

Посетителям выставки расскажут о победе Красной армии, об окружении группировки немецко-фашистских войск, капитуляции армии вермахта под Сталинградом, пленении штаба 6-й армии, в том числе генерал-фельдмаршала Паулюса и ещё 24 генералов вермахта.













