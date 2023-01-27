27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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27 января 2023, 08:50 Татьяна САВКИНА

Сегодня отмечается День воинской славы России - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Блокада Ленинграда стала одной из самых тяжелых страниц российской истории. С начала войны гитлеровские войска развернули военные действия на подступах к Ленинграду. Захвату города германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение.

8 сентября 1941 года кольцо вокруг Ленинграда сомкнулось. В блокированном городе остались более 2,5 миллионов жителей, в том числе свыше 400 тысяч детей.

Что бы сломить сопротивление защитников города, противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его. За время блокады Ленинграда от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей, по другим данным, не менее одного миллиона человек.

Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года в ходе стратегической наступательной операции войск Ленинградского и Волховского фронтов.

Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. Окончательный разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и полное снятие блокады города произошло в ходе Ленинградско-Новгородской операции, проведенной 14 января - 1 марта 1944 года войсками Ленинградского, Волховского и второго Прибалтийского фронтов совместно с Балтийским флотом. Группа армий противника «Север» была отброшена на 220-280 километров, были уничтожены три дивизии и 23 разгромлены.

27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую блокаду города. В ознаменование окончательного снятия блокады в Ленинграде был дан праздничный салют.

Это было единственное исключение в ходе Великой Отечественной войны, все остальные салюты проводились в Москве.

Более 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта были представлены к различным орденам и медалям. 226 защитников города стали Героями Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» было награждено порядка 1,5 миллионов человек. За стойкость, мужество и героизм в дни блокады город был награжден Орденом Ленина и получил почетное звание «Город-герой Ленинград».

Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского кладбища и Серафимовского кладбища, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан Зеленый пояс Славы. Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа. Ценой неимоверных лишений, героизма и самопожертвования воины и жители Ленинграда отстояли город.