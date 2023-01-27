Терапевт Парамонов: при метеозависимости следует принимать обезболивающее

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27 января 2023, 04:42 Источник: Радио 1

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Алексей Парамонов, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и терапевт, во время беседы с «Радио 1» рассказал о том, что метеозависимость может проявляться разными симптомами, в зависимости от которых нужно принимать разные лекарства.

Согласно словам эксперта, люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и с фибромиалгией сталкиваются с резким усилением болей при метеозависимости. По мнению специалиста, данной категории людей надо принимать обезболивающее, например ибупрофен.

Парамонов также отметил, что если метеозависимость проявляется в повышенной тревожности и проблемах со сном, то можно принимать «препараты первого поколения против аллергии», которые оказывают мощный противотревожный эффект.

«В аптеках есть супрастин, тавегил: они дадут эмоциональное успокоение и наладят сон», - заключил специалист.