Глава Минобороны Канады Ананд: страна передаст Киеву 4 танка Leopard 2

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26 января 2023, 20:51 Источник: РИА Новости

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что страна передаст вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Leopard, передает РИА Новости в четверг, 26 января.

Немецкие боевые машины Leopard 2 в размере 4 единиц будут переданы Украине, уточнила Ананд.

Ранее местный телеканал CBC News сообщал о возможных поставках 4-5 танков Киеву. На данный сможете решение подтвердилось.

Сегодня вечером замглавы Государственного департамента Штатов Виктория Нуланд дала комментарий насчёт поставок Abrams ВСУ — они прибудут на территорию Украины позже весны. При этом, как отмечает Politico, боевые машины будут поставлены в усовершенствованной модели, но без секретного компонента.