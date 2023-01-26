Суд Петербурга отпустил под домашний арест главного противника антиковидных мер

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

26 января 2023, 20:06 Елена Соколова

Скриншот YouTube.com

Домашний арест Александра Коновалова продлится до 19 апреля 2023 года.

Городской суд Санкт-Петербурга после года заключения назначил домашний арест бизнесмену и лидеру QR-сопротивления Александру Коновалову, сообщают СМИ.

«Возражая против удовлетворения ходатайства [следствия], сторона защиты указала на заключение обвиняемым досудебного соглашение о сотрудничестве, на окончание следственных действий по делу и заявила ходатайство об изменении Коновалову меры пресечения на домашний арест в жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области», – указывает пресс-служба судов.

Таким образом, главный член движения против антиковидных ограничений пробудет под домашним арестом до 19 апреля 2023 года.

Александр Коновалов попал на скамью подсудимых сразу по двум эпизодам: нарушение санитарно-эпидемиологических правил и передаче взятки сотруднику правоохранительных органов.

В начале 2022 года бизнесмен объявил о бойкоте и начал протест против QR-кодов и ограничений для предотвращения распространения вируса COVID-19.