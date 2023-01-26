В Санкт-Петербурге не собираются изменять призывной возраст

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26 января 2023, 19:18 Елена Соколова

Фото: mil.ru

В Смольном заверили, что во время весеннего призыва военкоматы не будут призовут на срочную службу мужчин старше 27 лет.

При проведении весеннего призыва в 2023 году военные комиссариаты не будут призывать на срочную службу мужчин старше 27 лет, следует из проекта постановления о призыве, опубликованного Смольным.

В тексте документа речь идет о порядке прохождения медицинского обследования, флюорографии органов грудной клетки и работе сборного пункта на Загородном проспекте.

Текст постановления также гласит, что призываться на срочную службу во время весеннего призыва будут мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, то есть изменения призывного возраста не произошло.

Напомним, что в декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил изменить возрастные ограничения по призыву на срочную военную службу. Так, предлагалось изменить нижний возрастной порог призыва с 18 до 21 года, а верхний – с 27 до 30 лет.