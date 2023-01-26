В России не хватает работников в каждой профессии

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН рассказал о нехватке работников в каждой профессиональной сфере России. Сегодня это главная проблема более 55% компаний и предприятий.
На втором месте оказалась низкая платёжеспособность населения, вызывающая и малый спрос. На это указали более 48%, хотя предыдущие 10 лет именно этот фактор был на первом месте, он получал от 50 до 70% голосов.
Третьей проблемой промышленности стали высокие цены на энергоносители и транспортные услуги - 44%.
В ИНП РАН предполагают, что кадровый дефицит вышел на первое место из-за стремления экономики вернуться к уровню до COVID-19, а также из-за ухудшающейся ситуации на рынке труда, которая известна давно. Нужны не просто работники, они должны иметь хорошую квалификацию. Особенно сильный голод ощущается в инженерно-технических специалистах. И в это же время специалисты обращают внимание на ухудшающуюся систему среднего специального образования, которое многие будущие студенты считают бесперспективным.
Впрочем, нехватка низкоквалифицированных работников тоже отмечается ИНП РАН. Она достигла максимума за всю историю наблюдений.
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