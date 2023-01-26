Неудачный пуск крылатой ракеты мог привести к гибели туристов на перевале Дятлова

Эксперты представили новые факты и версии гибели туристов на перевале Дятлова. В 2020 года установлено, что группа Дятлова погибла из-за схода лавины, но исследователи допускают также неудачный пуск крылатой ракеты, из-за чего туман азотной кислоты накрыл палатки студентов.
2 февраля - очередная годовщина трагедии, и обычно к ней специалисты рассказывают о новых и уже известных версиях тех событий. Тогда, в 1959 году, группа студентов из уральского политеха отправилась в двухнедельный поход на лыжах, но в назначенное время не вышла на связь. 20 февраля началась поисковая операция, а через 6 суток вся группа была найдена мёртвой недалеко от своего разрушенного лагеря. В конце мая того же года признано, что причиной стала природная стихия.
Сейчас специалисты зацепились за показания об «огненном шаре», который видела и поисковая группа. Это могли быть выхлопные газы ракеты, которые в высоких слоях атмосферы иногда выглядят как шар и светятся. На такое способны ракеты Р-12 или «Буря», однако химических следов на месте лагеря не было.
От результатов расследования зависит, является ли трагедия несчастным случаем или убийством по неосторожности двух и более лиц.
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