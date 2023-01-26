Британская пенсионерка не могла оплатить отопление и умерла из-за переохлаждения

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26 января 2023, 17:48

87-летняя бабушка умерла из-за переохлаждения в Британии. Её зовут Барбара Болтон. Согласно имеющейся информации, женщина не могла позволить себе оплату отопления и попала в больницу с лёгочным заболеванием.

Барбара была госпитализирована в больницу Фэрфилда 11 декабря прошлого года с заболеванием, вызванным переохлаждением. Медики так и не смогли ей помочь. Отмечается, что семья направила Болтон в больницу слишком поздно, и все попытки врачей спасти заболевшую оказались бессильны. 5 января она скончалась.

На прошлой неделе в коронерском суде Рочдейла началось расследование, связанное с гибелью пожилой женщины. В больничных ведомостях указали, что её болезнь была связана с тем, что она не могла позволить себе включить в доме отопление.