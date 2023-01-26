В России стали больше ценить высшее образование

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26 января 2023, 11:53 Александр Крохмаль, Журналист Источник: РИА Новости

Согласно недавним опросам, более половины россиян (51%) считают высшее образование значимым. А в 2020 году так считали 35%, как говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Чаще всего мнения о значимости высшего образования придерживаются лица от 45 до 59 лет (56%) и пожилые люди от 60 лет (55%). Те же, кто находятся в возрасте от 18 до 24 лет, в 37% случаев считают высшее образование значимым.

45% респондентов придерживаются обратной точки зрения. Среди них – 60% тех, кому от 18 до 24 лет. 52% - тех, кому от 25 до 34 лет. Чаще всего так думают люди с неполным средним образованием (63%), со средним специальным образованием (51%) или со средним образованием (50%). Куда реже – люди с неоконченным высшим (38%).