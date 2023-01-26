В России за сутки выявили 7 077 случаев заражения COVID-19

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26 января 2023, 11:53

ПЦР-тесты, Sina Schuldt/dpa

За минувшие сутки в России зарегистрировали 7 077 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации были госпитализированы 973 человека, что на 8,2% больше, чем днем ранее.

В оперштабе отметили, что за вышеуказанный период в стране скончались 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки в России 5 270 человек, что на 4,9% меньше в сравнении с показателями среды, 25 января.