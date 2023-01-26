С велосипедистов суды стали взыскивать крупные компенсации за нанесенные травмы и моральный вред пешеходам

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26 января 2023, 10:59 Источник: Российская газета

В России участились случаи, когда велосипедисты и самокатчики стали сбивать людей на тротуарах. Некоторые пострадавшие даже получают серьезные травмы. В итоге суды начали взыскивать крупные компенсации с виновных, чтобы восстановить справедливость.

Так, например, недавно в Вологодской области мужчина налетел на женщину, которая выходила из автобуса на остановку. Пострадавшая упала на асфальт и, как она утверждает, испытала сильную боль. После случившегося жительница региона обратилась в суд, чтобы ответчик выплатил ей компенсацию за причиненный моральный вред. В итоге с виновного взыскали 20 тысяч рублей.

Юристы утверждают: компенсация должна сильно ударить по кошельку, чтобы лихачи на дорогах были более бдительными и аккуратными. При этом эксперты напомнили, что пешеход может потребовать от велосипедистов остановиться или пойти своим ходом. В таких ситуациях он имеет на это полное право.

Если же человека сбил самокатчик, пострадавший также может обратиться в суд с требованием взыскать компенсацию с виновного. Однако если столкновение произошло на велосипедной дорожке, то тут будет виноват пешеход.