Малообеспеченных петербуржцев бесплатно подключат к газовой сети

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

25 января 2023, 20:34

Фото: canva.com

На программу помощи выделят около 37 миллионов рублей.

Правительство Санкт-Петербурга одобрило инициативу, которая предусматривает помощь в газификации жилищ малообеспеченных граждан. Примерно сто адресов в год планируют подключать к газовой сети за счёт городского бюджета.

План предусматривает период с 2023 по 2025 годы. На реализацию проекта выделят примерно 37 миллионов рублей.

«Предлагается расширить дополнительные меры социальной поддержки, предусмотрев финансирование за счет дополнительной меры социальной поддержки...», — написано в пояснительной записке к принятому акту.

За счёт города малообеспеченные горожане смогут купить газовое оборудование — например, плиту или котёл.

Отмечается, что стоимость разработки проекта и установки газовой трубы от магистрали до дома составляет минимум двести тысяч рублей. Благодаря принятой инициативе, петербуржцы с низким уровнем достатка смогут получить эти услуги и оборудование бесплатно.