В Петербурге снова самая высокая по России смертности от ковида

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

25 января 2023, 20:27

Фото: canva.com

За сутки в городе зафиксировали 12 смертей от коронавируса.

За прошедшие сутки Санкт-Петербург вышел на первое место по смертности от COVID-19. В Северной столице зафиксировано 12 летальных случаев, на втором месте по смертности Москва — там зафиксировано 11 умерших от инфекции. Данные опубликованы на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Во вторник сообщалось о десяти смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге. При этом показатель летальности стал ниже по сравнению с данными на начало месяца. Максимальное число жертв ковида в январе этого года — 17 человек за сутки.

Также стало известно о 713 петербуржцах, которые заразились коронавирусом за сутки. Выздоровели 868 человек.

Всего за сутки в России от вируса COVID-19 скончалось 44 человека. Новых случаев заражения инфекционным заболеванием — 6 442.