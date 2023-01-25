Общественный транспорт Санкт-Петербурга оказался намного безопаснее столичного

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

25 января 2023, 20:18

Фото: canva.com

Показатель опасности ДТП по Северной столице всего 4,9%.

Общественный транспорт Петербурга стал пятым по опасности в 2022 году с показателем в 4,9 процента, согласно рейтингу аналитиков.

По количеству дорожно-транспортных происшествий среди российских регионов самым опасным в прошедшем году считается общественный транспорт Москвы – показатель составил 37 процентов. На втором месте оказался Новосибирск и его 13,2 процента, а на третьем – Ставрополь с показателем в 7,6 процента.

Большая часть ДТП с участием общественного транспорта заканчивалась лишь вмятинами на кузове, а также ушибами и ссадинами у пассажиров. Однако, хоть и реже, но жители городов получали и переломы. Чаще всего ДТП происходило в результате экстренного торможения для предотвращения более мощного столкновения.