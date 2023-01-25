Самолеты латвийской авиакомпании AirBaltic будут обслуживать люди без специального образования

Видимо, совсем дела плохи у латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, раз приглашают на работу всех, кто желает, даже если нет специального образования - речь идет о техническом персонале.
Латвийская национальная компания рассчитывает привлечь на работу более 400 механиков и увеличить численность технического персонала вдвое.
Где же найти столько специалистов?
А профессионалы, как водится в Латвии, без надобности:
"Опыт человека, который умеет что-то чинить, или работающий с сельхозтехникой - очень пригодится. Да, мы берем людей без авиационного образования, без опыта в авиационной промышленности. Эти люди смело могут прийти к нам и работать", - заявила старший специалист по отбору персонала Юлия Кудряшова.
Если честно, то это полный крах! Крах латвийской авиации... Вернее, авиации - сильно сказано - небольшой авиакомпании.
А, как же безопасность? Видимо, так вопрос не стоит!