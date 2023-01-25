Самолеты латвийской авиакомпании AirBaltic будут обслуживать люди без специального образования

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25 января 2023, 21:16 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, совсем дела плохи у латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, раз приглашают на работу всех, кто желает, даже если нет специального образования - речь идет о техническом персонале.

Латвийская национальная компания рассчитывает привлечь на работу более 400 механиков и увеличить численность технического персонала вдвое.

Где же найти столько специалистов?

А профессионалы, как водится в Латвии, без надобности:

"Опыт человека, который умеет что-то чинить, или работающий с сельхозтехникой - очень пригодится. Да, мы берем людей без авиационного образования, без опыта в авиационной промышленности. Эти люди смело могут прийти к нам и работать", - заявила старший специалист по отбору персонала Юлия Кудряшова.

Если честно, то это полный крах! Крах латвийской авиации... Вернее, авиации - сильно сказано - небольшой авиакомпании.

А, как же безопасность? Видимо, так вопрос не стоит!