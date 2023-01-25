Интарс Бусулис всеми силами поддерживает украинских беженцев ​

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25 января 2023, 19:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Интарс Бусулис, globallookpress.com

Латвийский певец Интарс Бусулис занят серьезным делом - подготовкой к концерту, который состоится 24 февраля. Нет, не один Бусулис планирует выступить в поддержку Украины, а еще 100 латвийских музыкантов...

Если честно, я не знаю эту "сотню" - видимо, музыканты, известные в узких кругах. Но самое главное, что экс-любимец российской публики Интарс Бусулис теперь всеми силами поддерживает украинских беженцев и "ругает" Россию.

Впрочем, что остается делать г-ну Бусулису - такого масштаба, как в России, понятное дело, нет, да и каждый день не будешь петь "за деньги" одному и тому же зрителю, а жить-то надо. Вот и принимает участие певец в различных благотворительных мероприятиях.

"Мы не должны привыкать к тому, что на Украине идут военные действия. Мы должны понимать, что находимся в привилегированном положении, поэтому должны сделать все, чтобы уменьшить страдания людей. Очень важно показать этим людям нашу поддержку. Мы, музыканты, можем помочь еще и песней, вот поэтому я согласился участвовать в этом благотворительном концерте. Для меня это очень важно", - пылко заявил Интарс Бусулис.

Действительно, осталось только петь...