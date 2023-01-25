Детское радио получило право на вещание в 30 городах страны

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25 января 2023, 18:31

В ходе январского заседания ФКК единый пул частот с концепцией вещания «детская» выиграл холдинг ГПМ Радио.

25 января состоялось первое в этом году заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию (ФКК). Право на вещание в 30 городах Российской Федерации получил субхолдинг «Газпром-Медиа Радио» с концепцией Детского радио.

В едином пуле разыгранных частот Архангельск (99.9 FM), Владивосток (91.3 FM), Грозный (99.0 FM), Йошкар-Ола (99.7 FM), Кемерово (93.8 FM), Липецк (100.0 FM), Магнитогорск (89.3 FM), Оренбург (99.3 FM), Сочи (98.1 FM), Томск (103.4 FM), Хабаровск (99.1 FM), Чита (100.1 FM) и ряд других. Совокупная аудитория во всех тридцати городах – более 10,2 млн человек.

– Это большая победа, что в 30-ти российских городах теперь будет звучать Детское радио. Мы уже 15 лет создаем качественный и безопасный контент для детей разного возраста, учитывая распорядок дня слушателей, – говорит генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук. – Любимые программы и композиции можно услышать не только в эфире, но и во всех устройствах, в том числе в умных колонках. Перед нами стоит большая и интересная задача – интеграция новых городов в существующую сеть вещания.

Детское радио – флагман качественного аудиоконтента для юной аудитории и их родителей. В сотрудничестве с ПАО «Газпром» радиостанция создает для детей защищенное информационное поле. Добрые и поучительные сказки, песни из популярных мультфильмов, живые концерты артистов, яркие радиошоу переносят слушателей в увлекательный мир, помогают узнавать что-то новое, приобщают к хорошей музыке, чтению, спорту, культуре. Радиостанция делает интересные развивающие программы для детей и информационно-просветительские для родителей. Развитие национальной сети Детского радио входит в стратегию холдинга ГПМ Радио (в структуре также «Авторадио», Радио ENERGY, «Юмор FM», Comedy Radio, Like FM, Relax FM и другие форматы). На сегодняшний день региональная сеть Детского радио насчитывает 36 передатчиков, что позволяет охватить вещанием более 18 000 населенных пунктов страны, включая и все города-миллионеры. Новые запуски еще больше укрепят позиции радиостанции на всей территории России. После включений аудитория Детского радио превысит 53 млн россиян.

Результаты январского конкурса ФКК – на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Подробнее о проектах и программах Детского радио – на detifm.ru и в официальных аккаунтах.