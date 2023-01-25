Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

В России за прошлый год зарегистрировали свыше 3000 преступлений против военной службы

, 12:55 Источник: РБК

В России в два раза увеличилось количество преступлений против военной службы. Так, в 2022 году было зафиксировано 3047 правонарушений, из них 2835 признанно совершенными. В 2021-м зарегистрировано 1514, из которых совершено 1089.

По словам экспертов, преступлениями против военной службы считаются дезертирство, самовольное оставление места службы, неуставные взаимоотношения и т.д.

Кроме этого, сообщается, что в 2022 году также было зафиксировано 81 преступление, которое попадало под статью об оскорблении военнослужащих.

В связи с этим в сентябре Госдума внесла поправки в Уголовный кодекс. Согласно изменениям, увеличилось наказание за оставление части или неявку в срок на службу, самовольный уход, повреждение или уничтожение военной техники.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика

Общество

Шоу-бизнес

Политика