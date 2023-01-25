Семья заслуженного краснодарского спасателя угодила в мистическое движение

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25 января 2023, 12:39 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Baza

Близкие заслуженного спасателя Кубани Владимира Михалькова попали в движение, проповедующее несуразицу и призывающее к свершению всяческих ритуалов.

Михальков пытается вытащить своего 9-летнего сына из мистического движения, в которое его завлекла собственная мать. По словам мужчины, она заставляет мальчика вдыхать галлюциногенный табак и сажает его на жёсткую диету практически без полезной пищи. Второго своего сына женщина и вовсе иногда душит.

По словам бывшей сожительницы Михалькова, всё это делается ради того, чтобы изгнать из мальчиков тёмных сущностей и подготовить для «вознесения» на некое воздушное судно. Ритуалы же являются частью учения семейной пары, живущей в лесу. Известно также, что мальчику запрещают ходить в школу из-за того, что там «обитает много рептилоидов».

Няня двоих детей тоже пытается спасти их от влияния матери. Она уже была уволена из-за того, что хотела накормить мальчиков мясом. Михальков же пока не может забрать своего ребёнка к себе. Елена родила мальчика вне брака, а видеться с ним – запретила.