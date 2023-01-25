Средняя зарплата в Петербурге составила 65 тысяч рублей

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

25 января 2023, 12:39

фото: canva.com

Это на 5% больше, чем в прошлом году.

Средняя зарплата петербуржцев на январь этого года превысила 65 тысяч рублей. Это на три тысячи двести рублей (около пяти процентов) больше, чем год назад. Исследование провели в компании HeadHunter.

Специалисты компании проанализировали около 160 тысяч вакансий, размещённых в городе.

Самые высокие зарплаты предлагают топ-менеджерам и специалистам в сфере консалтинга — более 80 тысяч рублей. В области добычи сырья предложения достигают 75 тысяч.

Также заработная плата стала выше на 11% в сфере административного персонала, на 9% — в рекламной сфере, а также в области закупок и тендерных процедур. А вот сфера домашнего и обслуживающего персонала в этом году менее прибыльна, в компании рассказали, что предложенное вознаграждение за работу стало ниже.

Оплата труда работников в Санкт-Петербурге оказались на 14% выше, чем доходы специалистов в других регионах России. Северную столицу опередила только Москва со средней зарплатой около 75 тысяч рублей.