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25 января 2023, 12:10 Источник: Аргументы недели-Крым

Спасает литературных классиков, что депутаты их не читают и сейчас заняты повышением культурного уровня просмотром «Чебурашки».

Депутат Госдумы предложил исключить «Архипелаг ГУЛаг» Александра Солженицына из школьной программы – писатель де незаслуженно очерняет как страну в общем, так и в частности политический строй включая его строителей. И депутат считает, что солженицынское литературное наследие закрадется в умы школьников и будет бесплатно вести там подрывную работу на благо Запада.

И с одной стороны это частное мнение депутата, а с другой в регионах по ТВ местные журналисты подхватили его идею и как сговорившись сеют ее в широкие массы широким информационным плугом – от «Крым 24» до ГТРК Владивосток.

А 26.01.23 днюха писателя Чехова. И в ялтинском его доме-музее будет вечер с чтением юмористических рассказов русского классика. А почему юмористических? Да потому что среди серьезного его наследия к Чехову есть серьезные претензии по дискредитации страны в которой он жил, работал и зарабатывал. Взять хотя бы это: «Странное существо – русский человек! В нем, как в решете, ничего не задерживается». Или «Россия – громадная равнина, по которой носится страшный человек». Или «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить» (есть легенда, что, переиначив эту фразу Чехова Бжезинский выдал: «Русские всегда ищут ради чего бы сдохнуть»). И много чего еще найдется в увековеченном на бумаге Антоном Павловичем, за что его можно турнуть даже дальше чем из школьной программы.

И найдется такой депутат как только закончится прокат «Чебурашки», который заявит: «Я ЧЕХОВА не читал, но мнение имею».