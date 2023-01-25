Многосложный Солженицын не подходит к нашим черно-белым временам

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25 января 2023, 11:59 Источник: Аргументы недели-Крым

В этом уверен писатель Платон Беседин, считающий при этом, что «Архипелаг ГУЛаг» искажает картину мира у школьников.

«Солженицын фигура сложная, а век сейчас черно-белый», - сказал Беседин «Аргументам недели – Крым», комментируя инициативу депутата Госдумы Вяткина об исключении книги «Архипелаг ГУЛаг» из школьной программы.

Беседин поддерживает идею исключения «Архипелаг ГУЛаг» из школьной программы, так как это произведение, по его мнению, формирует у школьников однозначную картину мира, а во-вторых, у солженицына есть и более сильные работы. «Прежде чем воспринимать «Архипелаг ГУЛаг» нужны знания, а у школьников, особенно современных, этих знаний нет, - уточнил Беседин, добавив. - Это не лучшая с точки зрения литературы произведение. В том же «Раковом корпусе» или «В круге первом» на мой взгляд, намного сильней текст».