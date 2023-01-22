Жила-была Коза по имени Ностра, но больно рогами кололася остро: что известно о Маттео Денаро, как он связан с итальянской мафией

Аргументы Недели → Общество 13+

22 января 2023, 11:39 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: Global Look Press

Не так давно в Италии арестовали одну «историческую личность», внушавшую ужас всем гражданам республики. Речь идёт о синьоре Маттео Денаро, которого 30 лет не могли поймать местные силовики. В родной стране его считают настоящим монстром, психопатом и человеком, лишённым души. И хоть он не дотягивает до уровня «наполеона преступного мира», всё равно в Италии его поимку отмечают, как национальный праздник.

С самых ранних лет история Денаро была полна насилия и смерти. Он родился в 1962 году в Кастельветрано, в так сказать, уважаемой семье. Хотя на самом деле, семейство его состояло из квалифицированных преступников. Отец возглавлял комиссию мафии, высший управленческий орган «Коза ностра» в провинции Трапани. Маттео ещё с юных лет познакомился с огнестрельным оружием, добился его взаимной любви. Уже в 18 он совершил своё первое убийство. К тому времени он стал известен не только, как сын мафиози, но и как телохранитель местной семьи землевладельцев Д-Али. Можно сказать, что Маттео работал аналогом Эраста Фандорина, только на стороне преступного мира.

Денаро устранял всех неугодных власти «лендлордов» Д-Али, берёг их жизнь и здоровье, и выполнял отдельные поручения, связанные с недвижимостью и деньгами. В ходе выполнения одного из поручений, Маттео стал протеже криминального барона Тото Риины, главаря всей сицилийской мафии. Преступник предпочитал, чтобы его называли Diabolik. Это звучало как-то «по-серьёзному» и намекало на безжалостность в любом деле. Юноша развил в себе настолько сильную жестокость, что мог застрелить даже за случайную шутку. А ещё, он никогда не стеснялся демонстрировать своё богатство перед другими. Женщин у него было много, и от одной из них он даже имел незаконнорождённую дочь.

Арест Маттео Мессины Денаро.

Но больше всего Маттео славился «кровопусканием». По мнению силовиков, на его счету могут быть не менее 50 человек. Денаро принимал участие в убийствах в 1992 году двух магистратских судий, которые объявили мафии настоящую войну. В 1993 году участвовал в серии террористических актов в Риме, Флоренции и Милане, которая унесла более 90 жизней. Самым жестоким преступлением Денаро была попытка надавить на Сантино ди Маттео, задумавшего сдать все мафиозные схемы итальянским госструктурам. Преступник пошёл на похищение сына Сантино. В 1996 году мальчика задушили, а тело растворили в кислоте. И это , естественно, далеко не всё, что совершал психопат.

Позднее Денаро стал самым влиятельным лицом итальянской мафии. Национальное управление по борьбе с мафией и карабинеры старались взять злодея не столько быстротой, сколько тщанием. Любой, кто оказывался рядом с Маттео, немедленно попадал под наблюдение властей. В итоге глава злоумышленников попался «на больничной койке». У него был выявлен серьёзный диагноз – рак прямой кишки. Операция по задержанию самого опасного мафиози Сицилии заняла всего лишь несколько минут. И вот наконец, Италия вздохнула свободно. Премьер Мелони уже поздравила свою страну с грандиозной победой над силами «Коза Ностра».