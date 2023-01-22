В России за сутки выявили 5 729 случаев заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

22 января 2023, 11:18

тест на COVID-19, unsplash.com/photos/oI20ehIGNd4

В России за минувшие сутки зарегистрировали 5 729 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации были госпитализированы 427 человек, что меньше в сравнении с предшествующими сутками на 48,8%.

В оперштабе уточнили, что за вышеуказанный период в стране скончался 41 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки в России 4 021 человек, что на 12,3% меньше в сравнении с показателями субботы, 21 января.