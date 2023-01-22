Психолог Обухова: люди, которые видят только плохое это и получают

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22 января 2023, 09:17 Источник: Pravda.Ru

Valery Lukyanov / globallookpress.com

Разница между людьми, которые видят везде только хорошее и теми, кто только плохое заключается в их внутренней установке и умении справляться с происходящими в их жизни событиями. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru рассказала семейный психолог Ирина Обухова.

Согласно словам специалиста, если человек постоянно живет с мыслями, что все плохо, то и получать он будет это плохое. Тот же, кто ко всему относиться с позиции «хорошо» или «нормально» в жизни встречает позитив.

Как отметила Обухова, дело в разном восприятии мира, ведь то, что ты увидишь, будет зависеть от того, через какую призму посмотришь.