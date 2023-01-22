Психолог Наумова: при возникновении апатии необходимо двигаться

Аргументы Недели → Общество 13+

22 января 2023, 08:47 Источник: Pravda.Ru

Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В состоянии апатии у человека приглушается умственная активность, поэтому для активизации необходимо начать двигаться. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru рассказал психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Согласно словам специалиста, при апатии люди мало передвигаются и много лежат на месте из-за чего у них начинают появляться негативные мысли. Психолог посоветовала в данном случае заняться каким-нибудь делом или сделать зарядку.

Наумова отметила, что для преодоления апатии и сохранения хорошего настроя помогут занятия спортом, активные виды отдыха, а также чтение книг, просмотр фильмов и утренняя гимнастика.